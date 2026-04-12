Calciomercato Inter Oaktree prepara la rivoluzione e mette Calhanoglu davanti a un bivio clamoroso

Oaktree sta pianificando un cambiamento importante per l’Inter, coinvolgendo anche il giocatore Calhanoglu. La società sta valutando diverse opzioni per gestire il mercato estivo, con l’obiettivo di finanziare nuovi acquisti attraverso alcune decisioni che potrebbero coinvolgere i membri della rosa. Le mosse sono state annunciate e potrebbero portare a scelte decisive per il futuro della squadra.

di Lorenzo Vezzaro Calciomercato Inter e l’estate dei grandi cambiamenti: il piano per finanziare i colpi in entrata con i sacrifici eccellenti. Mancano ancora sette partite più la semifinale di ritorno di Coppa Italia prima di archiviare la stagione 2025-2026, ma la dirigenza dell’Inter è già al lavoro per programmare la prossima annata. Come confermato anche da Sky Sport, sarà un’estate molto impegnativa viste le tante operazioni che andranno fatte per rinnovare l’organico a disposizione di Cristian Chivu. Ci sono molti giocatori in scadenza destinati all’addio, ma anche profili con contratti a lungo termine che potrebbero lasciare Milano. Tra questi spicca il nome di Hakan Calhanoglu, sul quale il giornalista Matteo Barzaghi ha fatto il punto della situazione spiegando come il suo futuro sia un tema che andrà affrontato a breve.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter, Oaktree prepara la rivoluzione e mette Calhanoglu davanti a un bivio clamoroso Ultimissime Inter LIVE: San Siro prepara l’abbraccio a Bastoni, Oaktree vara la rivoluzione estivadi Redazione Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Calciomercato Inter, Oaktree garantisce il budget per la rivoluzione. Gli aggiornamentidi Redazione Inter News 24Calciomercato Inter, la proprietà definisce la strategia per il calciomercato dell’Inter: linea verde e innesti di...