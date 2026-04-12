Calciomercato Inter LIVE | il futuro di Bastoni la situazione del rinnovo di Calhanoglu

Sul calciomercato dell'Inter si susseguono aggiornamenti riguardanti il futuro di Bastoni e il rinnovo di Calhanoglu. Sono in corso trattative, incontri e negoziazioni con i rappresentanti dei giocatori, mentre alcune trattative sono state concluse. La redazione di Inter News 24 fornisce aggiornamenti continui su tutte le operazioni in corso, offrendo un quadro delle trattative in tempo reale.

Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noi. Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l’anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell’organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l’amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Cristian Chivu. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Inter in tempo reale. Ultimissime calciomercato Inter – LIVE. Ultimissime calciomercato Inter – SABATO 11 APRILE Calciomercato Inter, la volontà di Bastoni farà la differenza: posizione netta del club nerazzurro.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter LIVE: il futuro di Bastoni, la situazione del rinnovo di Calhanoglu Calciomercato Inter LIVE: Muharemovic si avvicina, la situazione del rinnovo di Calhanogludi Redazione Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi.