Calcio serie C il Perugia riacciuffa il derby per i capelli Tedesco | Lisi? Ho scelto prima l' uomo

Nel calcio di serie C, il Perugia ha pareggiato il derby contro la squadra di casa con il risultato di 2-2. Giovanni Tedesco ha detto di aver scelto prima l’uomo rispetto a Lisi. Il risultato di Terni potrebbe portare alla salvezza diretta del Perugia, riducendo al minimo le possibilità di dover disputare i spareggi playout.

Giovanni Tedesco ha quasi compiuto la sua missione. Il 2-2 di Terni significa quasi al 100% salvezza senza passare dai playout.La sofferenza però non è mancata: "Sono soddisfatto, anche se tra primo e secondo tempo mi sono arrabbiato. Abbiamo permesso loro il giro palla da cui è scaturito il.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Calcio serie C, il Perugia inizia a pensare al Derby dell'Etruria. Da monitorare gli acciaccati: Lisi a rischio operazioneL'esterno romano sarà sottoposto domani ad esami che potrebbero confermare il problema al menisco.

Calcio serie C, il Perugia tenta l'ennesimo scatto salvezza. Tedesco: "Ecco cosa ho detto ai ragazzi prima della partita"Dopo alcuni tentativi falliti e riusciti a metà la sensazione è che questa volta possa essere davvero quella buona.