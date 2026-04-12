Calcio risultati Serie A Juve quarta oggi Napoli e Inter

Nella 32esima giornata di Serie A, la Juventus si è posizionata al quarto posto dopo aver vinto contro l'Atalanta per 1-0. La Roma ha battuto il Pisa con un punteggio di 3-0, mentre il Cagliari ha superato la Cremonese 1-0. Il Torino ha vinto contro l'Hellas Verona 2-1, e il Milan è stato sconfitto dall'Udinese con un punteggio di 0-3. La classifica si aggiorna in vista delle prossime partite, con Napoli e Inter in programma oggi.

Roma, 12 apr. (askanews) – Questi i risultati e la classifica della 32esima giornata di serie A dopo Atalanta-Juventus 0-1 32esima giornata Roma-Pisa 3-0, Cagliari-Cremonese 1-0, Torino-Verona 2-1; Milan-Udinese 0-3; Atalanta-Juventus 0-1. Domenica 12 aprile, ore 12.30 Genoa-Sassuolo; ore 15 Parma-Napoli; ore 18 Bologna-Lecce; ore 20.45 Como-Inter. Lunedì 13 aprile ore 20.45 Fiorentina-Lazio. Classifica: Inter 72, Napoli 65, Milan 63, Juventus 60, Como 58, Roma 57, Atalanta 53, Bologna 45, Lazio 44, Udinese 43, Sassuolo 42, Torino 39, Parma 35, Genoa, Cagliari 33, Fiorentina 32, Cremonese, Lecce 27, Verona, Pisa 18. 33ª giornata Venerdì 17 aprile, ore 18.🔗 Leggi su Ildenaro.it Leggi anche: Calcio, risultati serie A: Juve quarta, oggi Milan e Roma Leggi anche: Calcio, risultati Serie A: Juve quarta, oggi Milan, Como e Roma Juventus STELLARE, Napoli KO: Juventus-Napoli 3-0 | Serie A Enilive | DAZN Highlights