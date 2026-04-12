Calcio la Juventus espugna Bergamo in Serie A Crollo Milan sprint salvezza del Cagliari

Nella 32ª giornata di Serie A, la Juventus ha vinto in trasferta contro l’Atalanta a Bergamo, mentre il Milan ha perso in casa contro l’Udinese. La sconfitta dei rossoneri riduce le loro chances di qualificazione in Champions League, mentre la Juventus si avvicina alla zona alta della classifica. La giornata ha visto anche una corsa salvezza da parte del Cagliari, che ha ottenuto una vittoria importante.

Gli anticipi del sabato della 32ma giornata della Serie A 2025-2026 di calcio infiammano la zona Champions: il Milan crolla in casa con l’Udinese e si fa avvicinare dalla Juventus, corsara a Bergamo con l’Atalanta. Punti pesanti per la salvezza per il Torino e per il Cagliari, vittoriosi rispettivamente contro Verona e Cremonese. La Juventus passa per 0-1 a Bergamo, in casa dell’Atalanta, che cade per mano di Boga, in rete al 48?. Bianconeri momentaneamente quarti, a -3 dal Milan, che crolla in casa per 0-3 contro l’Udinese a causa dell’autogol di Bartesaghi al 27? e delle reti di Ekkelenkamp al 37? e di Atta al 71?. Il Torino piega per 2-1...🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Calcio, la Juventus espugna Bergamo in Serie A. Crollo Milan, sprint salvezza del Cagliari Leggi anche: Calcio, risultati serie A. Cagliari scatto salvezza Calcio femminile, scatto salvezza del Parma in Serie A. Vincono Inter, Juventus e NapoliSi completa la 18ma giornata, la settima del girone di ritorno, della Serie A 2025-2026 di calcio femminile: successi interni di Napoli, Inter e...