Calcinaro visita l’ospedale di comunità

L’assessore regionale alla Sanità ha effettuato un sopralluogo all’Ospedale di Comunità di Arcevia. Durante la visita sono stati esaminati i reparti e le strutture dell’ospedale. La visita si è svolta in un momento di attività regolare, con l’obiettivo di verificare l’operatività della struttura e il funzionamento dei servizi offerti ai cittadini. Nessuna dichiarazione è stata resa pubblicamente al termine dell’ispezione.

Sopralluogo istituzionale all’Ospedale di Comunità di Arcevia per l’assessore regionale alla Sanità Paolo Calcinaro, che ieri mattina ha visitato la struttura inserita nel piano di riordino della rete sanitaria territoriale delle Marche, promosso dalla Giunta guidata dal presidente Francesco Acquaroli. Il progetto regionale prevede la realizzazione di 21 Ospedali di Comunità per un totale di 511 posti letto, numeri che – secondo quanto evidenziato – superano gli standard nazionali. Alla visita ha partecipato anche il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Corrado Canafoglia, componente della Commissione Sanità, che segue l’attuazione della programmazione sanitaria.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Calcinaro visita l’ospedale di comunità Leggi anche: Calcinaro in visita a Pergola. Ospedale, buone prospettive Casa di Comunità, l'assessore Calcinaro in visita al cantiere: "Si farà nei 600 giorni previsti"CORINALDO - Casa di Comunità, Medici di Medicina Generale e continuità assistenziale.