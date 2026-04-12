Calcina trascina l’Ostra con due gol capolavoro

Nella partita tra Ostra e Nuova Real Metauro, l’Ostra ha vinto con un risultato di 2-0. I due gol sono stati segnati da Calcina, che ha realizzato due reti di grande qualità. La formazione dell’Ostra ha schierato Piergiovanni, Verdenelli, Bachetti, Marzano, Castignani, Omenetti, Rossetti, Curzi, Zupo, Landi e Calcina. Durante il secondo tempo sono entrati alcuni sostituti, tra cui Tranquilli, Brugiatelli, Olivi e Sabbatini.

ostra 2 nuova real metauro 0 OSTRA: Piergiovanni, Verdenelli (8’st Tranquilli), Bachetti, Marzano, Castignani, Omenetti (38’st Brugiatelli), Rossetti, Curzi, Zupo (24’st Olivi), Landi (33’st Sabbatini), Calcina (26’st Bodje). All. De Filippi NUOVA REAL METAURO: Ciacci, Montuoro, Copa, Furiassi (14’st Cappelli), Nodari, Pedini, Pucci (7’st Grossi), Biagioni (34’st Battisti), Boiani, Bracci, Agostini. All. Ferri ARBITRO: Gasparri di Pesaro RETI: 14’pt, 5’st Calcina (O) L’ Ostra torna dalla sosta con il giusto atteggiamento e si regala subito un successo contro la Nuova Real Metauro. È un pomeriggio particolare visto che il match inizia mezz’ora dopo l’orario stabilito a causa di un incidente stradale che ha coinvolto l’arbitro.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Calcina trascina l’Ostra con due gol capolavoro Leggi anche: Stankovic trascina il Bruges: gol e due assist, Inter in attesa Leggi anche: Pavlovic s’inventa un gol capolavoro con la Serbia: i compagni non riescono a crederci