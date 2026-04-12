Cairese in difficoltà | il Club Milano spacca il primo tempo al Brin

Al stadio C. Brin si sta giocando una partita importante tra la Cairese e il Club Milano. La squadra di casa cerca di ottenere punti fondamentali per mantenere la categoria, mentre gli ospiti cercano di allontanarsi dalla zona retrocessione. Nel primo tempo, il Club Milano ha dominato il campo e ha concluso in vantaggio. I giocatori della Cairese hanno cercato di reagire, ma il risultato rimane in equilibrio.

Il campo dello stadio C.Brin ospita la sfida cruciale tra Cairese e Club Milano, un incontro che vede i padroni di casa lottare per blindare la salvezza e gli ospiti impegnati nel tentativo di allontanarsi dalla zona playout. La contesa, iniziata alle ore 15:00 di questa domenica 12 aprile 2026, vede attualmente il Club Milano in vantaggio per una rete segnata nella prima frazione. L’episodio che ha sbilanciato il primo tempo al Brin. La partita si è accesa precocemente intorno all’undicesimo minuto di gioco, quando Muzio ha trasformato una rimessa laterale in un gol decisivo, colpendo il pallone di testa e portando il Club Milano sul punteggio dell’1 a 0.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cairese in difficoltà: il Club Milano spacca il primo tempo al Brin Udinese Juve 0-1 LIVE: decide il primo tempo il gol di Boga! Fine primo tempo della sfidadi Andrea BargioneUdinese Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 29ª giornata di Serie A 2025/26 Questa... David è sul viale del tramonto, il brutto primo tempo con il Pisa, il ritorno di Vlahovic. Primo Tempo – VIDEO con Paolo Rossidi Redazione JuventusNews24 David è sul viale del tramonto, il brutto primo tempo con il Pisa, il ritorno di Vlahovic.