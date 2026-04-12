Caduta dalla bici per un 12enne trasportato al Salesi per accertamenti

Nella serata di ieri, un ragazzo di 12 anni è caduto dalla bicicletta in via Tiraboschi ad Ancona ed è stato soccorso dalla Croce Gialla. Dopo l’incidente, è stato trasportato all’ospedale “Salesi” per gli accertamenti necessari. Non sono stati forniti dettagli sulle cause della caduta o sulle condizioni del giovane al momento del soccorso.

ANCONA - Intervento della Croce Gialla nella serata di ieri in via Tiraboschi per prestare soccorso a un 12enne. L’adolescente è caduto mentre era in sella alla sua bici battendo a terra il torace. L’equipaggio ha pertanto provveduto al suo trasporto presso l’ospedale “Salesi” per le cure del.🔗 Leggi su Anconatoday.it Cade dalla bici durante un allenamento: 40enne trasportato in elisoccorso al CannizzaroSul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure riscontrando traumi in particolare al volto e al torace Un incidente... È ancora in rianimazione la 12enne caduta dalla finestraLa ragazzina è precipitata dal quarto piano di un appartamento della periferia di Bologna.