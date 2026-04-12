Cade con il parapendio e resta sospesa su un albero a 30 metri da terra

Un'operazione di soccorso si è svolta nel pomeriggio sul Monte Avena, dove una pilota di parapendio è rimasta sospesa a circa 30 metri da terra dopo essere caduta e aver colpito un albero. Il soccorso alpino di Feltre è intervenuto per recuperarla e metterla in sicurezza. La donna era rimasta impigliata tra i rami e l’intervento ha richiesto l’uso di tecniche specifiche per il recupero in quota.

(Adnkronos) – Il soccorso alpino di Feltre (Belluno) è intervenuto sul Monte Avena per una pilota di parapendio finita addosso a un albero e rimasta sospesa a 30 metri da terra. Dopo essersi avvicinati con i mezzi fino a località Le Buse, i soccorritori hanno proseguito a piedi una decina di minuti, in direzione del punto indicato dalle coordinate ricevute dalla 26enne di Feltre, che non sembrava aver riportato conseguenze. Individuata la pianta, un soccorritore ne ha risalito il tronco con tecniche di treeclimbing. Raggiunta, assicurata e liberata dai vincoli, la pilota è stata calata al suolo. La squadra ha provveduto anche al recupero della vela.🔗 Leggi su Periodicodaily.com Leggi anche: Cade con il parapendio e resta bloccato a 10 metri da terra Leggi anche: Due cadute in poche ore col parapendio: un pilota resta sospeso a due metri da terra Des Vosges au Léman : Voyage et histoire | Trésors du Patrimoine