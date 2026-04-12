Bye Bye Milan offerta faraonica dalla MLS | i dettagli

Il Milan si trova di fronte a una possibile cessione che potrebbe portare a un trasferimento in MLS, con dettagli che stanno emergendo nelle ultime ore. Secondo quanto riportato, l'offerta proveniente dalla lega americana sarebbe molto significativa. La situazione si sta evolvendo rapidamente, rendendo incerto il futuro del club in vista della prossima stagione. La trattativa sembra essere in uno stadio avanzato, ma ancora non ci sono annunci ufficiali.

Arrivano pessime notizie per il Milan in vista della prossima stagione: appare sempre più vicino il suo passaggio in MLS. Il Milan guarda al futuro e punta a conquistare un posto nella prossima Champions League, ma intanto arrivano pessime notizie di mercato per il club allenato da Max Allegri. Nelle scorse ore vi abbiamo parlato della clamorosa suggestione Lewandowski, ma quasi sicuramente non sarà il centravanti polacco il grande colpo dei rossoneri in attacco. Lewandowski (Ansafoto) – calciomercato.it A confermato è adesso l’esperto di calciomercato, Fabrizio Romano, secondo cui dall’ America sarebbe arrivata un’ offerta faraonica per il 37enne originario di Varsavia, il cui contratto con il Barcellona scadrà il prossimo 30 giugno 2026.🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Bye Bye Milan, offerta faraonica dalla MLS: i dettagli Bye bye Barcellona, hai aspettato troppo: adesso c’è il Milandi Alessio LentoUn calciatore potrebbe virare verso la Serie A se il club spagnolo non dovesse accelerare per ingaggiarlo a titolo defintivo La... Bye Bye Milan, ci siamo: indosserà la maglia del Manchester UnitedPessime notizie per il Milan di Massimiliano Allegri: sembra ormai tutto fatto per la firma con il Manchester United.