Buono fruttifero postale 3×4 con premio finale del 6% rendimenti e come investire

Poste Italiane ha presentato il nuovo buono fruttifero postale 3×4, con una durata di 12 anni e un premio finale del 6% sul valore nominale. Il prodotto garantisce un rendimento che si realizza al termine del periodo e permette di investire attraverso un titolo di risparmio postale. La durata e le caratteristiche specifiche sono state comunicate ufficialmente dall'azienda.

Poste Italiane ha lanciato il nuovo buono fruttifero postale 3×4, che dura 12 anni e offre un premio alla scadenza sul valore nominale. Si tratta di un prodotto che merita un’attenta analisi se l’obiettivo è quello di investire il proprio capitale in uno strumento solido garantito direttamente dallo Stato Italiano. È una soluzione ideale per chi non vuole esporsi ai rischi dei mercati né rinunciare a un rendimento certo e costante nel tempo. Ecco dunque come funziona il nuovo Bfp, quali sono le sue caratteristiche e che rendimento offre. Quali sono le caratteristiche del nuovo Bfp 3×4. Il nuovo buono postale 3×4 con premio è emesso da Cassa Depositi a Prestiti su base giornaliera per il valore nominale corrispondente alle sottoscrizioni effettuate e collocato sul mercato da Poste Italiane.🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Buono fruttifero postale 3×4 con premio finale del 6%, rendimenti e come investire Buono fruttifero 4 anni Premium con tasso al 3%, rendimenti e come investireL’8 aprile 2026 è tornato disponibile uno dei buoni fruttiferi postali più interessi se si vuole investire nel breve periodo. Le ipotesi sui rendimenti del Btp Valore marzo 2026: dai tassi crescenti al premio finaleRoma, 6 febbraio 2026 – Il ministero dell'Economia e delle Finanze torna a puntare sul risparmio delle famiglie con una nuova emissione del Btp...