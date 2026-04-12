Brusaporto-Milan Futuro di Serie D in diretta | LIVE NEWS

Oggi si gioca una partita importante tra la squadra locale e il Milan Futuro di Massimo Oddo. L'incontro si svolge nel pomeriggio e sarà possibile seguirlo in diretta. La partita si tiene sul campo di Brusaporto e rappresenta un momento di attenzione per gli appassionati di calcio dilettantistico. La sfida è aperta e i tifosi sono pronti a seguire ogni azione in tempo reale.

Torna in campo il Milan Futuro. Tra pochi minuti, al 'Campo Sportivo Comunale Brusaporto', comincerà la sfida valida per la 31^ giornata di Serie D 202526 tra il Brusaporto e il Milan Futuro (qui le formazioni ufficiali). L'Under 23 rossonera, affidata quest'anno alla guida tecnica di Massimo Oddo, cerca riscatto immediato dopo il k.o. subito in settimana con il Villa Valle. L'obiettivo dei giovani rossoneri è chiaro: tornare al successo per risalire la classifica in vista del rush finale. Infatti, il Milan Futuro arriva da una serie di tre gare senza vittoria e si trova ora al quinto posto, a cinque punti di distanza dal Chievo Verona secondo.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Brusaporto-Milan Futuro di Serie D in diretta | LIVE NEWS Chievo-Milan Futuro di Serie D in diretta | LIVE NEWSDi nuovo in campo il Milan Futuro di Massimo Oddo: per l'Under 23 del Diavolo una partita molto complessa. Milan Futuro-Breno di Serie D in diretta | LIVE NEWSAlle ore 14:30 si gioca Milan Futuro-Breno, gara valida per la 24^ giornata della Serie D 202526. ll gol di Ossola sigla la vittoria | Milan Futuro 1-0 Real Calepina | Highlights Serie D