Brusaporto-Milan Futuro 0-0 di Serie D in diretta | comincia la gara! | LIVE NEWS

Alle 15 è iniziata la partita tra la squadra locale e il Milan Futuro, squadra allenata dall’allenatore Massimo Oddo, valida per il campionato di Serie D. La gara si svolge sul campo di Brusaporto e si preannuncia equilibrata, con entrambe le formazioni impegnate a conquistare i tre punti. La partita si sviluppa senza reti fino a questo momento, con le squadre che si fronteggiano in modo attento e deciso.

Torna in campo il Milan Futuro. Tra pochi minuti, al 'Campo Sportivo Comunale Brusaporto', comincerà la sfida valida per la 31^ giornata di Serie D 202526 tra il Brusaporto e il Milan Futuro (qui le formazioni ufficiali). L'Under 23 rossonera, affidata quest'anno alla guida tecnica di Massimo Oddo, cerca riscatto immediato dopo il k.o. subito in settimana con il Villa Valle. L'obiettivo dei giovani rossoneri è chiaro: tornare al successo per risalire la classifica in vista del rush finale. Infatti, il Milan Futuro arriva da una serie di tre gare senza vittoria e si trova ora al quinto posto, a cinque punti di distanza dal Chievo Verona secondo.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Brusaporto-Milan Futuro 0-0 di Serie D in diretta: comincia la gara! | LIVE NEWS Leggi anche: Brusaporto-Milan Futuro di Serie D in diretta | LIVE NEWS Chievo-Milan Futuro di Serie D in diretta | LIVE NEWSDi nuovo in campo il Milan Futuro di Massimo Oddo: per l'Under 23 del Diavolo una partita molto complessa.