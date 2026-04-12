Brocchi | Ho visto un Milan vuoto e disordinato Non vorrei che…

Cristian Brocchi, intervenuto negli studi di DAZN, ha commentato la partita di ieri del Milan contro l'Udinese. Ha descritto la squadra come vuota e disordinata, esprimendo una preoccupazione riguardo alla situazione. Brocchi ha fatto riferimento a ciò che ha visto in campo, senza approfondire motivazioni o analisi più dettagliate. La sua osservazione si concentra esclusivamente sull’andamento e sulla condizione del team durante la partita.

La partita contro l'Udinese di ieri sera ha deluso tutto il popolo rossonero: il Milan di Allegri ha perso con un netto 3-0 in casa, davanti ai propri tifosi. A far infuriare, i troppi errori commessi, specialmente in difesa, e l'atteggiamento di Rafa Leao, uscito poi tra una montagna di fischi. Cristian Brocchi, presente negli studi di DAZN, ha voluto commentare questa sconfitta, analizzando la prestazione dei rossoneri, menzionando anche la questione scudetto, ormai abbandonata dopo la sconfitta contro il Napoli di settimana scorsa. Ecco, di seguito, le parole di Brocchi: Le parole di Cristian Brocchi: “Ho visto un Milan vuoto, poco incisivo, poco determinato.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Brocchi: “Ho visto un Milan vuoto e disordinato. Non vorrei che…” Leggi anche: Milan, Cardinale svela: «Negli ultimi tre anni in Italia ho affrontato qualcosa che non avevo mai visto. Vorrei che mi venisse riconosciuto che tengo a questo club» «Valentino odiava il documentario che ho fatto su di lui, finché non ha visto quello che ho visto io»Così eccoci lì, al Lido, all’ombra di una fila di enormi statue del Leone d’Oro, ancora ai ferri corti, bersagliati da centinaia di flash.