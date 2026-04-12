Sabato 12 aprile 2026, al Bristol Motor Speedway, Ryan Blaney ha ottenuto la pole position con un tempo di 15 secondi, rompendo la serie di vittorie delle vetture Toyota. La sessione di qualifiche ha visto il pilota sfidare i tempi precedenti, lasciando dietro di sé gli avversari più vicini. La gara si svolgerà nelle prossime ore, con i concorrenti pronti a sfidarsi sulla pista breve e impegnativa.

Ryan Blaney ha conquistato la pole position al Bristol Motor Speedway sabato 12 aprile 2026, segnando un tempo di 15.101 secondi e interrompendo la supremazia delle vetture Toyota nella sessione di qualificazione. Il pilota del team Penske, alla guida della Ford numero 12, è riuscito a superare Tyler Reddick, attualmente in testa alla classifica del campionato, con un distacco di poco superiore ai due centesimi di secondo. La gestione tecnica del Team Penske e il superamento dei limiti della Toyota. Il successo di Blaney non è stato frutto del caso, ma di una precisa evoluzione tecnica avvenuta durante l’ultimo giro utile. Dopo aver trovato un certo margine di libertà durante il primo giro, il pilota ha dovuto concentrarsi per stabilizzare la traiettoria nelle curve 3 e 4.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bristol, Blaney spacca il dominio Toyota e conquista la pole

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