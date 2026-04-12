Briatore a Monte Carlo | tra lusso classico e opere da milioni di euro

A Monte Carlo, la residenza privata del manager è un esempio di opulenza con opere da milioni di euro. Le strade della città sono note per il loro stile di vita esclusivo, e la proprietà si distingue per un design che combina elementi di lusso classico e interventi costosi. La struttura si inserisce nel paesaggio urbano, riflettendo un gusto ricercato e un forte senso di prestigio.

Tra le strade di Monte Carlo, dove il lusso è una costante geografica, la dimora privata del manager Flavio Briatore si presenta come un manifesto estetico di potere e gusto personale. La residenza, che riflette un valore immobiliare di diverse migliaia di euro, non è solo un luogo di riposo, ma un ecosistema che fonde la tradizione classica francese del XVII secolo con un design contemporaneo di altissimo livello, ospitando opere d’arte i cui prezzi possono superare i 2 o 3 milioni di euro. L’estetica del potere tra linee classiche e arte contemporanea. Entrando nello studio privato, lo spazio progettato per le decisioni strategiche e il business, si viene immediatamente colpiti da una predominanza cromatica bianca che conferisce luminosità e un senso di ordine assoluto.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Briatore a Monte Carlo: tra lusso classico e opere da milioni di euro Maremma, lusso green tra cielo e mare: apre Tresort, il glamping da 8 milioni di euro per un turismo esclusivo.Un investimento di 8 milioni di euro trasforma un angolo di Toscana in una destinazione esclusiva: Tresort, un glamping di lusso a cavallo tra... Monte-Carlo: l'arte del lusso più discreto Nel cuore del Mediterraneo, tra mare e montagne, Monte-Carlo rappresenta da oltre un secolo un simbolo universale di eleganza e fascino.