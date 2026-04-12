Bravissime Ditonellapiaga e Serena Brancale solito fiasco Shiva Per fortuna ci sono Silvestri e Dimartino Le nostre recensioni

Questa settimana ha visto molte nuove uscite musicali, con alcuni artisti che hanno riscosso successo e altri meno. Tra le interpretazioni più apprezzate ci sono quelle di Ditonellapiaga e Serena Brancale, mentre Shiva ha deluso le aspettative. Invece, Silvestri e Dimartino sono stati accolti positivamente. La grande quantità di nuovi titoli ha reso difficile per il pubblico seguire tutto senza fatica.

Settimana particolarmente pregna di nuove uscite, sicuramente troppe per essere digerite dal pubblico tutte in una volta, ma questa è una battaglia per la quale ci siamo arresi. Perlomeno abbiamo delle proposte di gran valore, una su tutte quella di Ditonellapiaga, che sforna un album stupendo che restituisce la giusta dignità al pop, in cui divertimento e concetto si fondono meravigliosamente bene. Stessa cosa che potremmo dire per il disco di Serena Brancale, che chiude questi due anni in cui è diventata, giustamente, una delle nuove signore della musica italiana. Non ci è dispiaciuto nemmeno il disco di Leo Gassmann, non ci sorprende che ci sia piaciuto quello del sempre ottimo Jack Savoretti, ci ha letteralmente incantato quello di Bungaro.🔗 Leggi su Open.online

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Ditonellapiaga, Serena Brancale e Arianna Fontana sono tra gli ospiti del weekend di Verissimo 7-8 marzoRitorna il doppio appuntamento con Verissimo, talk condotto da Silvia Toffanin, in onda sabato 7 e domenica 8 marzo su Canale 5.