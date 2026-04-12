Brad Binder ignora le parole di Pit Beirer su Vinales | un cambiamento imminente

Un nuovo capitolo si sta aprendo nel mondo delle competizioni motoristiche, con alcuni piloti che sembrano pronti a cambiare squadra o ruolo. Recentemente, un pilota ha scelto di non commentare pubblicamente le dichiarazioni di un dirigente riguardo a un collega, lasciando intuire possibili novità nei prossimi mesi. La notizia ha attirato l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori, che attendono sviluppi ufficiali.

"> ## Il Futuro di Brad Binder in MotoGP: Un Possibile Passaggio ai World Superbikes nel 2027 Se Maverick Vinales dovesse diventare il “secondo leader” del team Tech3 di KTM, come spera il direttore motorsport Pit Beirer, questo potrebbe aprire la strada a Brad Binder per un passaggio ai World Superbikes nel 2027. La situazione di Binder in MotoGP non è affatto sicura, con il contratto attuale che scade dopo la stagione 2026. Quest’anno, Binder non ha dimostrato abbastanza per giustificare un nuovo accordo che lo mantenga nel team ufficiale. ### La Difficoltà di Binder nella Sua Esperienza con KTM Dal suo arrivo nel team MotoGP di KTM nel 2020, Binder è stato uno dei pilastri del progetto.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Brad Binder ignora le parole di Pit Beirer su Vinales: un cambiamento imminente. KTM rinvia l’ingaggio di Maverick Vinales mentre Brad Binder riceve una seconda opportunità.KTM rinvia l’ingaggio di Maverick Vinales mentre Brad Binder riceve una seconda opportunità. Leggi anche: Pedro Acosta commenta il rilancio di Brad Binder nel 2026: un cambiamento sorprendente.