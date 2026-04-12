Braccio Gatti da rigore in Atalanta Juve? L’analisi di Marelli fa chiarezza | ecco la verità sull’episodio della New Balance Arena!

Durante la partita tra Atalanta e Juventus, si è verificato un episodio controverso nella zona dell’area di rigore. Luca Marelli, analista di moviola, ha esaminato l’azione e fornito chiarimenti sulla decisione arbitrale relativa al contatto tra i giocatori. La partita, decisiva per la qualificazione in Champions League, si è conclusa con molte tensioni e momenti di grande intensità.

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