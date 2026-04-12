Botte alcol e minacce di morte | via di casa

Da ilrestodelcarlino.it 12 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di Fusignano deve lasciare la sua abitazione e non potrà rientrarvi senza l’autorizzazione del giudice. La decisione deriva da una serie di episodi che hanno coinvolto violenza, consumo di alcol e minacce di morte. La misura cautelare è stata disposta per tutelare la sicurezza e l’incolumità delle persone coinvolte. La vicenda è stata oggetto di un procedimento legale che ha portato a questa disposizione.

Deve lasciare la sua abitazione di Fusignano senza possibilità di rientrarvi se non autorizzato dal giudice. E deve mantenersi a una distanza di almeno 800 metri dalla ormai ex compagna senza possibilità alcuna di comunicare con lei in ogni modo. È quanto ha deciso il giudice Federica Lipovscek, su richiesta del pm Francesca Bugané Pedretti, per un 60enne di origine straniera accusato di maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate nei confronti della moglie, una badante connazionale poco più giovane di lui. Nell’interrogatorio di garanzia che si è tenuto venerdì scorso, l’indagato - difeso dall’avvocato Eleonora Sgrò - si è avvalso della facoltà di non rispondere.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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