Dopo la partita tra Milan e Udinese, il giornalista Stefano Borghi ha espresso il suo parere sulla prestazione della squadra, evidenziando che il centrocampo ha mostrato numerose difficoltà durante l'incontro. Borghi ha definito il risultato come un colpo pesantissimo per il club e ha analizzato gli aspetti tecnici della partita, focalizzandosi sui problemi riscontrati nella zona nevralgica del campo.

"Colpo pesantissimo. Questa flessione del Milan si vedeva arrivare, anche perché non è più quella squadra sicura dei primi 3-4 mesi. Allegri ha dato un colpo di volante tattico, con questo 4-3-3 che gli si chiedeva, ed è andato giù in questo modo. Nel primo tempo il Milan ha fatto meno peggio di quello che si poteva immaginare, poi si è vista una fragilità complessiva di squadra. Da capire perché. Oggi ho visto il centrocampo molto in difficoltà. L'impressione è che il serbatoio sembra vuoto, e questo può essere preoccupante considerando che c'è ancora da andare".🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Borghi dopo Milan-Udinese: “Colpo pesantissimo. Ho visto un centrocampo in difficoltà”

Chivu: “Non volevo mettere Kalulu in difficoltà, ho detto ciò che ho visto in una dinamica di gioco”Padre Chivu sempre più in confusione: "Ho detto ciò che ho visto in una dinamica di gioco.

Milan-Udinese, le probabili formazioni: Allegri con il 4-3-3. Sorprese a centrocampo e in attaccoOggi pomeriggio, alle ore 18:00, il Milan di Massimiliano Allegri riceverà a 'San Siro' l'Udinese di Kosta Runjaic per la 32esima giornata di Serie A.