Bordighera | Andrea Di Marco sfida il turismo con il suo nuovo show
Sabato 18 aprile alle 21:00, il teatro Golzi di Bordighera ospiterà Andrea Di Marco per la prima del suo nuovo monologo intitolato Bello, però…. L’attore salirà sul palco per presentare il suo spettacolo, che affronta temi legati al turismo e alla società. L’evento si svolge in una serata dedicata a far conoscere un nuovo progetto teatrale, senza interventi o dichiarazioni di figure pubbliche coinvolte.
Sabato 18 aprile, alle ore 21:00, il palcoscenico del teatro Golzi di Bordighera accoglierà Andrea Di Marco per la presentazione in anteprima del suo nuovo monologo intitolato Bello, però.. L’appuntamento teatrale, che vede coinvolto uno dei comici più noti a livello nazionale e tra i canali digitali, si inserisce nel calendario della rassegna Winter in Spring 2026, un progetto culturale organizzato dall’Associazione Culturale Amici di Winter per onorare la memoria di Gulshan Antivalle e sostenere le Donne di Pace nel Giardino dell’Anima. L’ironia come scudo identitario per la Riviera. Andare a teatro a Bordighera per assistere a Di Marco non significa semplicemente cercare una serata di divertimento, ma immergersi in una narrazione che tocca le corde profonde della resilienza ligure.🔗 Leggi su Ameve.eu
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