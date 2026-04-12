A Mortara, i dati sulla raccolta differenziata dello scorso anno segnalano una diminuzione nell’efficienza del servizio. Nei sacchi non conformi vengono inviati avvisi ai cittadini, mentre il volume di rifiuti indifferenziati continua a crescere. La situazione rappresenta un cambiamento rispetto ai risultati ottenuti in passato, indicando un rallentamento nelle pratiche di separazione dei materiali.

Un netto passo indietro. Secondo i dati sull’andamento della raccolta differenziata dei rifiuti relativo allo scorso anno, i numeri non premiano Mortara. I dati sono stati esaminati da Giorgio Zanzi, attuale commissario prefettizio che guiderà il Comune lomellino alle elezioni di maggio. Il quadro evidenzia un consistente aumento dell’indifferenziata, pari oggi al 52,56 per cento, quindi molto sotto agli obiettivi fissati. In concreto Mortara su questo fronte ha compiuto un netto regresso. Ecco perché il commissario prefettizio richiama la popolazione a prestare la massima attenzione alle modalità di separazione dei rifiuti e al conseguente conferimento.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Boom indifferenziata. Sui sacchi non conformi arrivano gli avvisi

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