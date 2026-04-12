Zbigniew Boniek, ex calciatore e dirigente, ha commentato la recente tensione tra l’allenatore della squadra e un suo collega, sottolineando che sarebbe stato meglio affrontare la questione in privato. Ha suggerito ai due tecnici di incontrarsi per un confronto diretto, senza aggiungere dettagli sulla lite. La vicenda riguarda la risposta di Claudio Ranieri a Gian Piero Gasperini, discussa nelle ultime settimane e riportata anche da La Gazzetta dello Sport.

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© Calcionews24.com - Boniek consiglia Gasperini e Ranieri: «Prendetevi un caffè insieme, io ne avrei parlato in privato»

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