Bonaccorsi Municipio I | Sport e informazione sono strumenti chiave per la prevenzione

Da iltempo.it 12 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il rappresentante del Municipio I ha affermato che lo sport e l'informazione sono strumenti essenziali per la prevenzione. Ha aggiunto che l'amministrazione si impegna a sostenere iniziative di questo tipo, sottolineando l'importanza di diffondere messaggi che possano contribuire a salvare vite umane. La dichiarazione è stata rilasciata durante un evento pubblico dedicato alla sensibilizzazione su temi di salute e sicurezza.

Roma, 12 apr. (Adnkronos) - “Noi cerchiamo sempre di essere accanto e supportare questo tipo di iniziative fondamentali per la prevenzione, perché sappiamo e vogliamo far sapere sempre di più che la prevenzione salva la vita e l'informazione salva la vita. Ringraziamo davvero il Policlinico Campus Bio-Medico che ci ha chiesto di essere partner in questa iniziativa.” Così Lorenza Bonaccorsi, presidente del Municipio I di Roma Capitale, intervenuta alla nona edizione di Bicinrosa, la pedalata solidale promossa dalla Breast Unit della Fondazione Policlinico universitario Campus Bio-Medico, nel centro di Roma, dalle terme di Caracalla al Colosseo, passando lungo i Fori Imperiali.🔗 Leggi su Iltempo.it

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© Iltempo.it - Bonaccorsi (Municipio I): "Sport e informazione sono strumenti chiave per la prevenzione"

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