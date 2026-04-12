Bologna tre punti per ricominciare Italiano col Lecce tocca ‘quota 100’

Nel campionato di calcio, la squadra di casa ha ottenuto tre punti fondamentali contro una avversaria diretta, tornando a muovere la classifica dopo una serie di risultati negativi. La vittoria permette di mantenere la posizione in zona playoff, mentre la squadra ospite si trova a dover affrontare le conseguenze di una sconfitta che potrebbe influire sul morale e sulla posizione in graduatoria. La partita ha visto un confronto intenso, con occasioni e reti che hanno deciso il risultato finale.

Chi si ferma è perduto: ma soprattutto rischia di perdere anche l’ottavo posto in campionato. Chiudere ottavi il 24 maggio non sarebbe un trofeo da alzare al cielo con orgoglio né un piazzamento che il prossimo anno regalerebbe l’Europa, ma rappresenta il minimo sindacale ora che l’Europa League, salvo rimonte clamorose giovedì al Villa Park, è un bel viaggio di cui il Bologna vede da vicino il capolinea. Battere il Lecce oggi al Dall’Ara nel giorno di ‘Italiano 100’ (spiegazione a seguire) è un dovere per tre motivi. 1) Riannodare il filo con la vittoria sarebbe un’iniezione di fiducia preziosa in vista del ritorno di coppa dopo la batosta psicologica dell’1-3 in gara-1.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Bologna, tre punti per ricominciare. Italiano col Lecce tocca ‘quota 100’ Bologna, Castro verso la terza da titolare: col Brann tocca ancora a lui! I dubbi di ItalianoMercato Bologna, si complicano i rinnovi di Orsolini e di Freuler: un altro big può dire addio! Fiorentina, Rugani si presenta: «Lazio? C’erano altre... Crisi Bologna: ko in casa col Parma. Il gol di Ordonez vale tre puntiBologna, 8 febbraio 2026 – Il Bologna perde ancora, lo fa contro il Parma che passa 0-1 al Dall’Ara.