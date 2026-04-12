Bologna sfida l’Aston Villa il Crystal Palace incontra la Fiorentina | match di grande interesse
Nella giornata di calcio internazionale, si svolgono due partite di rilievo. La squadra di Bologna affronta l’Aston Villa, mentre il Crystal Palace gioca contro la Fiorentina. La sfida tra Bologna e Aston Villa si svolge sul campo di quest’ultima, con entrambe le squadre pronte a scendere in campo. La partita tra Crystal Palace e Fiorentina si tiene in casa dei padroni di casa, con le formazioni che si preparano a dare il massimo.
Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. David De Gea, portiere della squadra, ha espresso il suo disappunto sul risultato finale della partita. “Sembra difficile, ma non impossibile. Il terzo gol fa male; subire una rete all’ultimo minuto su un cross è stato troppo facile per loro, ma questo è il calcio. Bisogna rimanere concentrati per 95 minuti,” ha dichiarato a Sky Sport Italia. De Gea ha poi sottolineato l’importanza del ritorno nella sfida: “Sapevamo che erano una buona squadra. Dobbiamo fare di più nel ritorno, realizzare qualcosa di incredibile per vincere 3-0.🔗 Leggi su Napolipiu.com
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