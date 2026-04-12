Nella giornata di calcio internazionale, si svolgono due partite di rilievo. La squadra di Bologna affronta l’Aston Villa, mentre il Crystal Palace gioca contro la Fiorentina. La sfida tra Bologna e Aston Villa si svolge sul campo di quest’ultima, con entrambe le squadre pronte a scendere in campo. La partita tra Crystal Palace e Fiorentina si tiene in casa dei padroni di casa, con le formazioni che si preparano a dare il massimo.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. David De Gea, portiere della squadra, ha espresso il suo disappunto sul risultato finale della partita. “Sembra difficile, ma non impossibile. Il terzo gol fa male; subire una rete all’ultimo minuto su un cross è stato troppo facile per loro, ma questo è il calcio. Bisogna rimanere concentrati per 95 minuti,” ha dichiarato a Sky Sport Italia. De Gea ha poi sottolineato l’importanza del ritorno nella sfida: “Sapevamo che erano una buona squadra. Dobbiamo fare di più nel ritorno, realizzare qualcosa di incredibile per vincere 3-0.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Bologna sfida l’Aston Villa, il Crystal Palace incontra la Fiorentina: match di grande interesse.

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