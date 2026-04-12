Bologna Lecce 2 a 0 | gravi gli errori dei giallorossi quarta sconfitta di fila

Nel match tra Bologna e Lecce, i giallorossi sono stati sconfitti per 2 a 0 in casa del Bologna, subendo una serie di errori che hanno pesato sulla partita. Questa è la quarta sconfitta consecutiva per la squadra ospite, che ha incontrato difficoltà nella fase difensiva e nel controllo del gioco. La partita si è conclusa con la vittoria della squadra di casa, che ha sfruttato le occasioni create durante l’incontro.

BOLOGNA – Vittima dei suoi errori, il Lecce perde 2 a 0 in casa del Bologna, rimediando così la quarta sconfitta di fila. I giallorossi restano in terzultima posizione insieme alla Cremonese, con 27 punti, cinque in meno della Fiorentina che sarà l’avversario del prossimo turno (lunedì 20 aprile.🔗 Leggi su Lecceprima.it Per il Lecce quarta sconfitta di fila e la classifica non lascia più alibiMILANO – Sconfitta di misura, partita decisa da un calciatore entrato dalla panchina, prestazione condizionata da una evidente impotenza sul piano... Cannara, quarta sconfitta di filaCAMAIORE 2 CANNARA 0 CAMAIORE: Di Biagio, Tavernini, Raineri, Remedi, Diana,Ficini, Bartelloni A.