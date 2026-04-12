Bologna Italiano rilancia il Dall’Ara | il Lecce affonda nel baratro

Il Bologna di Vincenzo Italiano torna alla vittoria battendo il Lecce 2-0 al Dall’Ara, interrompendo una serie di risultati negativi. La partita si è conclusa con il gol di un giocatore del Bologna e un autogol dei lecce, che hanno lasciato i giallorossi in zona retrocessione. La squadra di casa ha approfittato di un errore difensivo degli ospiti, conquistando i tre punti fondamentali in classifica.

Il Bologna di Vincenzo Italiano interrompe il periodo negativo battendo il Lecce per 2-0 al Dall’Ara, sfruttando l’errore difensivo dei padroni di casa che restano intrappolati nella zona retrocessione. Nonostante la vittoria, la squadra guidata da Eusebio Di Francesco non riesce a spezzare una striscia negativa che conta ormai quattro sconfitte consecutive e cinque ko nelle ultime sei sfide di campionato. L’occasione mancata del Bologna e il muro di Falcone. La sfida al Dall’Ara rappresentava un bivio fondamentale per le ambizioni emiliane. Dopo il pesante ko subito giovedì contro l’Aston Villa in Europa League, i rossoblù dovevano reagire per non affondare ulteriormente nel morale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bologna, Italiano rilancia il Dall’Ara: il Lecce affonda nel baratro Leggi anche: Terremoto al Dall'Ara: il Verona risorge, il Bologna affonda Bologna Lecce 2-0: a Italiano bastano Freuler e Orsolini, i rossoblu tengono vive le speranze europee. Cosa è successo al Dall’Aradi Luca FiorettiBologna Lecce 2-0: vittoria per Italiano, i rossoblù conquistano tre punti fondamentali per continuare a inseguire la qualificazione...