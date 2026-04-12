A Bologna, il Camper della Salute si sposta nelle piazze della provincia per affrontare il problema del sovrappeso. Il Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Azienda USL ha organizzato diversi interventi mobili per sensibilizzare sulla salute fisica. Questi incontri si svolgeranno in diverse località dell’area, con l’obiettivo di offrire informazioni e controlli gratuiti alla popolazione. La campagna mira a coinvolgere i cittadini su tematiche legate al benessere e alla prevenzione.

Per rispondere ai crescenti problemi di benessere fisico nella provincia di Bologna, il Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Azienda USL ha programmato una serie di interventi itineranti nelle piazze locali. Il progetto, denominato La salute in piazza, vedrà il protagonista un ambulatorio mobile attrezzato, il Camper della Salute, che porterà professionisti specializzati direttamente tra i cittadini per offrire consulenze e attività preventive gratuite. I numeri che spingono a questa mobilitazione sono piuttosto significativi e delineano un quadro di fragilità sociale legata allo stile di vita. Secondo i rilievi del Profilo di salute 2025, infatti, ben il 41,8% degli adulti compresi nella fascia d’età tra i 18 e i 69 anni nella provincia bolognese presenta un eccesso ponderale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bologna: il Camper della Salute scende in piazza contro sovrappeso

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