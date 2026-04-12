Prima del match tra Bologna e Lecce, Marco Di Vaio ha spiegato i motivi della scelta di far giocare Pessina, precisando che Orsolini non è soddisfatto del momento e che è necessario averlo in squadra. La conferenza si è tenuta prima dell’incontro valido per la 32ª giornata di Serie A 202526 ed è stata trasmessa da DAZN.

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© Calcionews24.com - Bologna, Di Vaio fa chiarezza: «Ecco perché gioca Pessina. Orsolini non è contento di questo periodo, abbiamo bisogno di lui!»

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