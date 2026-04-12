Il 22 marzo 2026, il tecnico del Bologna ha salutato i tifosi prima della partita di Serie A contro la Lazio, giocata allo stadio Renato Dall’Ara. La squadra italiana si prepara a competere nei quarti di Europa League, dove l’Aston Villa è considerata favorita. La sfida tra le due squadre si avvicina, mentre i tifosi attendono con entusiasmo gli sviluppi delle competizioni europee e nazionali.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. BOLOGNA, ITALIA – Il 22 marzo 2026, il tecnico del Bologna, Vincenzo Italiano, saluta i tifosi prima della partita di Serie A contro la Lazio, che si svolge allo stadio Renato Dall’Ara. L’allenatore, che ha portato la squadra a ottenere risultati sorprendenti in Europa, ha preparato i giocatori per la sfida cruciale in Europa League. In un’intervista a Sky Sport Italia, Vincenzo Italiano ha avvisato che l’Aston Villa è la squadra favorita per il quarto di finale di Europa League che si giocherà stasera. “Dobbiamo essere clinici, poiché nelle precedenti occasioni non siamo riusciti a sfruttare le occasioni avute”, ha affermato l’allenatore.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Bologna deve essere efficace, ma l’Aston Villa è favorita nei quarti di Europa League.

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