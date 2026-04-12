Un’indagine condotta dall’Istituto Piepoli tra il 30 marzo e il 1° aprile 2026 ha mostrato che molte famiglie italiane sono preoccupate per i costi elevati di bollette e carburante. I dati indicano che le spese per le utenze domestiche e i carburanti rappresentano un problema crescente per il quotidiano delle persone. La ricerca riflette la percezione diffusa di una pressione economica che coinvolge diversi aspetti della vita di tutti i giorni.

Un’indagine condotta dall’Istituto Piepoli tra il 30 marzo e il 1° aprile 2026 ha delineato un quadro preciso delle preoccupazioni che animano i cittadini italiani, rivelando come il peso economico delle utenze domestiche e dei costi energetici sia diventato il nodo centrale del dibattito pubblico. Su un campione di 500 persone maggiorenne, la necessità di contenere le spese per il carburante e le bollette è emersa con una forza schiacciante, conquistando il 44% delle preferenze espresse. Il dato emerge con chiarezza mentre l’opinione pubblica cerca risposte a incertezze che toccano direttamente il portafoglio di ogni famiglia. Se si analizzano le priorità emerse dai numeri, la gestione della spesa energetica guida la classifica, seguita molto da vicino dalla tutela della salute pubblica, un tema che interroga il 41% degli intervistati.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bollette e carburante: il dramma dei costi che schiaccia gli italiani

Leggi anche: Venti di guerra sui campi: "Preoccupano l’aumento dei costi del carburante e gli effetti sul turismo"

Costi dei bagagli più alti: così alcune compagnie scaricano sui viaggiatori il caro carburanteLa guerra in Medio Oriente ha fatto schizzare verso l'alto i prezzi del carburante e ciò sta avendo un impatto significativo nel settore dei viaggi,...