Bollate truffa dei caloriferi C’è una sostanza corrosivi! | via oro e gioielli

A Bollate, i residenti hanno segnalato un problema con l’impianto di riscaldamento condominiale, che si è rivelato contenere una sostanza corrosiva. In seguito a questa scoperta, alcune persone hanno perso oro e gioielli ritenuti danneggiati dall’acido. La vicenda ha portato alla chiusura temporanea dell’impianto e all’intervento delle autorità competenti per le indagini.

Ci sono 5000 biglietti speciali del treno per viaggiare gratis in tutta Europa, a disposizione. Embolia polmonare, sintomi e prevenzione: esperti a confronto a Garbagnate. Serata partecipata e ricca di. Assegno da Amazon Prime con una lettera proveniente dagli Usa: ecco la nuova sofisticata truffa,. Un nuovo tentativo di raggiro informatico sta circolando massicciamente nelle caselle di posta elettronica dei. Questa mattina un grave incidente stradale si è verificato sulla tangenziale Ovest di Milano, nel. Momenti di tensione nella tarda serata di ieri a Turate, in provincia di Como, dove. È stato arrestato giovedì scorso, a Milano, un cittadino ucraino di 32 anni, accusato di.🔗 Leggi su Ilnotiziario.net © Ilnotiziario.net - Bollate, truffa dei caloriferi, “C’è una sostanza corrosivi!”: via oro e gioielli Truffa all’oro: arrestato sul treno con i gioielli rubatiLa cronaca di Modena ha registrato un arresto significativo che chiude una catena di eventi iniziata con una truffa ai danni di un'anziana ottantenne. Leggi anche: Anziani nel mirino, la nuova truffa e il trucco per farsi consegnare oro e gioielli