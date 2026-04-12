Bollate truffa dei caloriferi C’è una sostanza corrosivi! | via oro e gioielli

A Bollate, un'operazione di polizia ha portato al sequestro di oro e gioielli, collegati a una truffa ai danni di condomini. Durante le indagini, è stata trovata una sostanza corrosiva all’interno dell’impianto di riscaldamento condominiale, con l’accusa di aver manipolato il sistema per ottenere denaro. La scoperta si inserisce in un procedimento giudiziario che coinvolge diverse persone.

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