A Bollate, durante le operazioni di pulizia del fiume Nirone, sono stati trovati vari oggetti tra cui slot machine, cambiamonete e lavandini. Le attività si sono svolte nei giorni recenti e hanno portato alla luce questi elementi che si trovavano tra i detriti accumulatisi nel corso del tempo. La scoperta ha coinvolto le autorità locali incaricate di monitorare l’ambiente e la gestione dei rifiuti nel corso delle operazioni di bonifica.

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© Ilnotiziario.net - Bollate, dalla pulizia del Nirone spuntano anche slot machine e lavandini

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