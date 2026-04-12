Bollate dalla pulizia del Nirone spuntano anche slot machine e lavandini

A Bollate, durante operazioni di pulizia nel rio Nirone, sono stati rinvenuti alcuni oggetti tra cui slot machine, cambiamonete e lavandini. Le autorità hanno effettuato i controlli e sequestrato tutto il materiale trovato. L’intervento si è concentrato sulla pulizia dell’area, senza che siano stati segnalati danni o incidenti collegati al ritrovamento. Le forze dell’ordine continueranno a monitorare la zona per prevenire ulteriori problematiche.

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