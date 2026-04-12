Durante la partita contro l'Atalanta, un attaccante ha segnato quattro gol, il primo da gennaio. Uno di questi, realizzato dal francese, ha deciso la sfida a Bergamo. Il giocatore ha dimostrato una buona capacità di inserirsi in attacco e ha contribuito in modo determinante al risultato finale. La sua performance ha attirato l'attenzione di molti, consolidando il suo ruolo nel reparto offensivo.

E se l’uomo Champions fosse il rinforzo meno atteso? Chi l’avrebbe mai detto a gennaio, quando Jeremie Boga era arrivato alla Juve dal Nizza in prestito con diritto di riscatto a meno di 5 milioni e non giocava una partita ufficiale da oltre due mesi, per una violenta aggressione subita dai tifosi francesi. Eppure, quel blitz della dirigenza juventina nella notte tra il 31 gennaio e l’1 febbraio, rischia di essere stata la mossa decisiva per il quarto posto. Perché con la sua duttilità, ma, soprattutto, con i quattro gol realizzati in appena 366’ minuti giocati in Serie A, l’ivoriano ha dato un contributo determinante alla rincorsa dei bianconeri al quarto posto.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Boga, la briscola della Champions Juve? Quanto pesano i suoi quattro gol

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