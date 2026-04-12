Boga Juve il club ora accelera per il riscatto | il ragazzo ha questo desiderio Ultime

Il club sta cercando di accelerare le pratiche per il riscatto del calciatore, che ha manifestato chiaramente la volontà di rimanere nella squadra. La trattativa è in fase avanzata e si sta lavorando per definire i dettagli economici, mentre il giocatore ha espresso il suo desiderio di proseguire l’esperienza in questa società. Le parti coinvolte stanno procedendo con incontri e valutazioni per portare a termine l’accordo.

Senesi Juve, si complica la trattativa per il difensore? C’è una novità importante sull’argentino. Gli aggiornamenti Muharemovic Juventus, l’Inter aumenta il pressing sul difensore. Le ultimissime sulla trattativa Juventus Next Gen qualificata ai playoff di Serie C! Tuffo nella storia: dal 2018 ad oggi, com’è andata la Seconda squadra alle fasi finali Puczka da doppia cifra: 10 gol con la Juventus Next Gen per il gioiellino di Brambilla. Crescita che continua a impressionare e il possibile salto in Prima squadra Risultati e classifica Serie C Girone B 20252026: centrati i playoff con 3 giornate di anticipo, Guerra ancora decisivo Juventus Women, Salvai bomber di scorta delle bianconere: Fiorentina vittima preferita.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Boga Juve, il club ora accelera per il riscatto: il ragazzo ha questo desiderio. Ultime Leggi anche: Juve, che sorpresa Boga: ha convinto tutti, il club pensa già al riscatto Boga Juve, ora è anche ufficiale: l’esterno arriva in prestito con diritto di riscatto dal Nizza. Tutti i dettagli e il comunicato del club bianconeroCalciomercato Juve LIVE: Kolo Muani, ritorno di fiamma? Osimhen ammicca ai bianconeri Celik Juventus: il turco piace molto a Spalletti, ma attenzione...