Blue al Castello di Villafranca | i 25 anni di pop sotto le stelle
Il 12 luglio 2026, il Castello Scaligero di Villafranca di Verona sarà teatro di un concerto dei Blue, che celebrano i loro 25 anni di carriera. L’evento fa parte di un tour che toccherà diverse città italiane, con l’obiettivo di rinnovare l’appuntamento con i fan italiani. La data rappresenta una delle tappe principali del tour, che si svolgerà sotto le stelle nel suggestivo scenario del castello.
Il 12 luglio 2026, il Castello Scaligero di Villafranca di Verona ospiterà la tappa italiana del tour celebrativo dei Blue. Il gruppo inglese, composto da Simon Webbe, Duncan James, Antony Costa e Lee Ryan, torna sul suolo italiano per segnare un quarto di secolo di attività discografica con il tour denominato 25th Anniversary Tour – Estate Italiana. L'appuntamento in provincia veronese, fissato per le ore 21:15, rappresenta una scelta strategica per la band. Dopo aver completato la stagione inv .🔗 Leggi su Ameve.eu
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