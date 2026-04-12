Blitz nella discoteca a Sorrento il locale non ha l'impianto antincendio a norma | i carabinieri fanno uscire tutti

Nella serata di ieri, i carabinieri hanno effettuato un intervento in una discoteca di Sorrento dopo aver riscontrato che l’impianto antincendio non rispettava le normative di sicurezza. Tutti i clienti presenti sono stati fatti uscire dal locale. In seguito alle verifiche, l’attività è stata temporaneamente sospesa e il titolare è stato denunciato e multato con una sanzione di 17mila euro.

Considerate le violazioni, l'attività è stata sospesa, mentre per il titolare è stato denunciato e sanzionato con una multa di 17mila euro.🔗 Leggi su Fanpage.it La discoteca non ha l’impianto antincendio, attività sospesa a Sant’AntimoI carabinieri hanno sospeso l'attività di una discoteca di Sant'Antimo (Napoli): dai controlli è emerso che il piano superiore era sprovvisto di... Niente piano antincendio, sospesa discoteca di SorrentoDiscoteca sospesa sull'onda lunga dei controlli dopo la tragedia del Crans Montana, in Svizzera.