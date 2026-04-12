Blitz dell’Ausl in Comune | Silenzio opaco

Nella giornata di oggi si è svolto un blitz dell’Ausl presso il municipio, riguardante questioni di sicurezza. Tuttavia, non sono stati rilasciati commenti ufficiali né sono state diffuse informazioni sui risultati dell’ispezione. Un consigliere comunale ha espresso sorpresa per il silenzio che avvolge l’operazione, sottolineando come l’assenza di comunicazioni ufficiali lasci spazio a molte domande.

"Ispezione sulla sicurezza in Comune, ma nessuno ne parla". Dice perplesso il consigliere di minoranza a Granarolo, Pino Minissale, che specifica: "Nei giorni scorsi gli uffici del Comune sono stati interessati da un’ispezione dell’Ispettorato del Lavoro, con verifiche concentrate in particolare sugli aspetti legati alla sicurezza. Secondo le informazioni raccolte, al termine dei controlli, sarebbero state contestate alcune irregolarità con possibili sanzioni amministrative. Tuttavia, su quanto accaduto non è stata diffusa, ad oggi, alcuna comunicazione. Di fronte a un’ispezione di questo tipo — sottolinea Minissale — riteniamo doveroso che il Consiglio, e in particolare le opposizioni, vengano tempestivamente informati.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Blitz dell’Ausl in Comune: "Silenzio opaco" Blitz "Smoke Corner", Tritto (FI): "Le forze dell'ordine agiscono, il Comune resta in silenzio"Dopo il maxi blitz antidroga, l'opposizione alza la voce: “Da anni chiediamo coordinamento e programmazione. Leggi anche: Iran, l'opaco avvertimento dell'ambasciata iraniana all'Italia