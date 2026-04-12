Blitz al concerto di Nino D' Angelo al Palasele | pioggia di sanzioni e Daspo

Durante il concerto di Nino D’Angelo al Palasele, sabato sera, la Polizia Municipale di Eboli ha effettuato un intervento. L’obiettivo principale è stato contrastare l’abusivismo commerciale e mantenere la sicurezza pubblica. L’operazione ha portato a diverse sanzioni amministrative e all’applicazione di provvedimenti di Daspo nei confronti di alcuni soggetti presenti all’evento. Le forze dell’ordine hanno controllato varie aree e verificato il rispetto delle norme di sicurezza.

Blitz della Polizia Municipale al concerto di Nino D’Angelo, sabato sera, al Palasele: gli agenti di Eboli sono entrati in azione per contrastare l’abusivismo commerciale e garantire la sicurezza urbana. A finire nei guai, tre venditori, tutti originari di Napoli, sorpresi a vendere illegalmente.🔗 Leggi su Salernotoday.it Fuoriprogramma al PalaSele: annullata la seconda data del concerto di LuchèI biglietti acquistati rimangono validi per la data all’Ippodromo di Agnano del 10 settembre 2026 - Settore Red Zone, ma è anche possibile chiedere... La scaletta del concerto 2026 di Luché al PalaSele di Eboli: l’ordine delle canzoniDue date di Luché al PalaSele di Eboli: lunedì 23 marzo e martedì 24 marzo, ingresso dalle 19, start alle 21.