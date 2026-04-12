Bivacco al Ruggi | la Direzione verifica sgomberati e interdetti alcuni piani del nosocomio

Dopo alcune segnalazioni pubblicate sui media, le autorità hanno avviato controlli sugli accessi e sulla gestione dei casi di fragilità sociale all’interno di un nosocomio. Sono stati sgomberati e interdetti alcuni piani dell’edificio, mentre la Direzione sta conducendo verifiche per valutare la situazione. Le attività sono in corso e mirano a chiarire quanto avvenuto durante il bivacco.