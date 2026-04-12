Bivacco al Ruggi | la Direzione verifica sgomberati e interdetti alcuni piani del nosocomio
Dopo alcune segnalazioni pubblicate sui media, le autorità hanno avviato controlli sugli accessi e sulla gestione dei casi di fragilità sociale all’interno di un nosocomio. Sono stati sgomberati e interdetti alcuni piani dell’edificio, mentre la Direzione sta conducendo verifiche per valutare la situazione. Le attività sono in corso e mirano a chiarire quanto avvenuto durante il bivacco.
Sono state avviate attività di verifica sugli accessi e sulla gestione integrata di situazioni di fragilità sociale dopo le segnalazioni spuntate a mezzo stampa. La Direzione dell’Azienda Ospedaliera Universitaria “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno è immediatamente intervenuta.🔗 Leggi su Salernotoday.it
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