Il prezzo di Bitcoin si aggira intorno ai 72.700 dollari, dopo aver guadagnato circa il 10% nelle ultime sette giorni. La criptovaluta si trova in una fase di grande incertezza, con alcuni analisti che pongono l’attenzione sulla possibilità di un rialzo o di un crollo, considerando anche il costo di produzione come fattore determinante. La questione rimane aperta, mentre il mercato si muove in un’area di forte volatilità.

Il valore di Bitcoin si attesta attualmente intorno ai 72.709 dollari, muovendosi in una zona di estrema delicatezza tecnica dopo aver registrato un incremento del 10% nell’ultima settimana. La criptovaluta principale sta affrontando un momento di decisione cruciale, sospesa tra il recente rally e il rischio di una correzione profonda che potrebbe colpire i sostenitori del mercato. L’andamento degli ultimi sette giorni ha la crescita dell’asset di circa il 10%, un movimento che ha segnato l’inizio positivo del mese di aprile. Questo balzo avviene nel pieno di un mercato ribassista prolungato, creando dinamiche che gli esperti monitorano con attenzione: se la spinta attuale dovesse rivelarsi insostenibile, il rischio di un ritorno verso livelli molto più bassi è concreto.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bitcoin a un bivio: rally o crollo sotto il costo di produzione?

Dal rally al crollo, come la guerra in Medio Oriente può ridisegnare il prezzo del bitcoinLa traiettoria del bitcoin nei prossimi mesi dipenderà dall’evoluzione del conflitto in Medio Oriente.

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