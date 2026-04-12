Billie Jean King Cup a Velletri Errani e Paolini l’Italia è già alle finali

A Velletri si sono svolti incontri della Billie Jean King Cup, con le giocatrici italiane che hanno ottenuto la qualificazione alle finali. Errani e Paolini hanno contribuito alla vittoria, permettendo all’Italia di approdare direttamente alla fase successiva del torneo. La capitana Tathiana Garbin ha guidato la squadra in modo efficace, portando le atlete alla conquista del risultato. La competizione si è svolta sulla terra battuta, con le italiane che hanno gestito senza difficoltà gli incontri.

Le gioie sulla terra battuta arrivano anche dalle ragazze della capitana Tathiana Garbin, che gestiscono senza problemi la qualificazione alle finali dell’equivalente femminile della Coppa Davis. L’Italia del tennis femminile conquista con largo anticipo la Final Eight della Billie Jean King Cup 2026 battendo il Giappone già dopo le prime tre sfide, nel turno di qualificazione a Velletri. Venerdì erano arrivati i punti nel singolare vinto da Elisabetta Cocciaretto e Jasmine Paolini, ieri il doppio ha chiuso i conti con Sara Errani e Paolini che hanno superato Aoyama-Hozumi 6-2 7-5, centrando la certezza della qualificazione. Le azzurre hanno vinto le ultime due edizioni e hanno staccato il pass per la fase finale in programma a Shenzhen, in Cina, dal 22 al 27 settembre.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Billie Jean King Cup a Velletri. Errani e Paolini, l’Italia è già alle finali Billie Jean King Cup, Italia alle Finals: Errani e Paolini decisivi nel doppioLe azzurre superano il Giappone 3-0 a Velletri e conquistano la qualificazione per Shenzhen. Billie Jean King Cup: Errani-Paolini trascinano le azzurre alla Final 8Al circolo Colle degli Dei di Velletri, tra gli ulivi, la terra rossa e la storia, le azzurre continuano a scrivere la loro.