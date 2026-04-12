Biliardo successo per il torneo di Alberoro
La quinta edizione del Torneo di Biliardo organizzato nel Circolo di Alberoro si è conclusa con una finale molto apprezzata dai partecipanti. La competizione ha visto sfidarsi diversi giocatori in partite che hanno attirato l’attenzione degli spettatori presenti. La manifestazione si è svolta all’interno della sede del circolo, nel rispetto delle regole del gioco e con un buon livello di attenzione da parte di pubblico e concorrenti.
Si è chiusa con uno spettacolo degno dei grandi classici la quinta edizione del Torneo di Biliardo del Circolo di Alberoro che ha assegnato il trofeo nella cornice di una finalissima appassionante. Oltre due mesi di partite, un format collaudato e un valore sportivo e comunitario altissimo: il.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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Tra sport e didattica, l'Iti Marconi punta sul biliardo: torneo al via, una sfida tra 30 coppieAl via da mercoledì le gare del primo torneo di biliardo boccette dell'istituto tecnico industriale Marconi di Forlì.