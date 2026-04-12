Biliardo successo per il torneo di Alberoro

La quinta edizione del Torneo di Biliardo organizzato nel Circolo di Alberoro si è conclusa con una finale molto apprezzata dai partecipanti. La competizione ha visto sfidarsi diversi giocatori in partite che hanno attirato l’attenzione degli spettatori presenti. La manifestazione si è svolta all’interno della sede del circolo, nel rispetto delle regole del gioco e con un buon livello di attenzione da parte di pubblico e concorrenti.