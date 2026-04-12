Bilancio di fine mandato per l’Amministrazione Pitta | Oggi Lucera è migliore di come l’avevamo trovata

Nel bilancio di fine mandato dell’amministrazione, il sindaco ha affermato che la città è migliorata rispetto a quando è stata trovata, anche se ci sono ancora criticità da affrontare. Ha sottolineato che tutte le città hanno problemi, e Lucera non fa eccezione, ricordando che cinque anni fa le criticità erano molte di più rispetto a ora.

“Tutte le città presentano delle criticità, e Lucera non fa eccezione. Ce n’erano molte di più cinque anni fa, ma ce ne sono anche adesso. Di una cosa sono e siamo orgogliosi, è un dato certificato: la città che abbiamo consegnato ai lucerini è migliore e più in salute di quella che trovammo a.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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A Lucera il campo largo c’è e sostiene Giuseppe Pitta sindacoInsieme Pd, M5S, Psi, PLD, Italia Viva, Italia in Comune, Popolari, Lucera al Centro, Lista Pitta e SiAmo Lucera.