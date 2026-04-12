Durante controlli serali effettuati dai Carabinieri nella zona di Biancavilla, un giovane di 19 anni è stato denunciato all’autorità giudiziaria. Nel corso del servizio, è stato trovato in possesso di un tirapugni, considerato un oggetto atti ad offendere. L’episodio si inserisce in un’operazione mirata a contrastare l’illegalità diffusa nella zona.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Controlli serali dei Carabinieri. Nel corso di un servizio serale mirato al contrasto dell’illegalità diffusa, i Carabinieri della stazione di Biancavilla hanno denunciato un 19enne residente a Biancavilla all’Autorità Giudiziaria per porto di oggetti atti ad offendere. Il procedimento si basa sugli elementi raccolti durante l’intervento e resta valido il principio della presunzione di innocenza fino a eventuale condanna definitiva. Il comportamento sospetto in piazza. Durante il pattugliamento in Piazza Martiri d’Ungheria, luogo abituale di ritrovo giovanile, i militari hanno notato due ragazzi seduti su un muretto....🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Biancavilla, guai per un 19enne che aveva un tirapugni in tasca

In piazza con il tirapugni in tasca: denunciato dai carabinieri un 19enneI carabinieri della stazione di Biancavilla hanno denunciato un 19enne di Biancavilla per “porto di oggetti atti ad offendere”.

Oltre 650 monete da 2 euro in tasca, ma erano false. Nei guai un 29enne: aveva anche 1 grammo di shabooPrato, 13 febbraio 2026 – Un mercato sommerso fatto di monete contraffatte, documenti d’identità falsi e strumenti di pagamento di provenienza...